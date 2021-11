İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, eski futbolcusu Xavi Hernandez'i teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Efsane isim, sezonun kalanında ve artı iki yıl daha Katalan devinde görev alacak.

Katar Ligi takımlarından Al Sadd'ı çalıştıran Xavi, eski kulübünün çağrısı üzerine sözleşmesini feshederek İspanya'nın yolunu tutmuştu.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️