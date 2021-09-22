Haberler İspanya La Liga Real Madrid Mallorca: 6-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Real Madrid Mallorca: 6-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Mallorca'yı ağırladı. Karim Benzema'nın 2 gol 2 asistle oynayarak yıldızlaştığı mücadeleden Madrid, 6-1'lik galibiyetle ayrıldı ve liderlik koltuğuna oturdu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 01:01
Real Madrid Mallorca: 6-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 6-1 kazandı.

R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 3. ve 78. dakikalarda Karim Benzema, 24, 29 ve 55. dakikalarda Marco Assensio ve 84. dakikada ise Isco kaydetti. Mallorca'nın tek golü ise 25. dakikada Kang-In Lee'den geldi. Ayrıca Real Madrid'de Benzema'nın 49. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 16 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Mallorca ise 8 puanda kaldı.

BENZEMA'DAN 2 GOL 2 ASİST, ASSENSIO'DAN HAT-TRICK!

Karşılaşmada Benzema 2 gol, 2 asist yaparken, Assensio ise hat-trickle galibiyetin baş mimarlarından oldu.

SON DAKİKA