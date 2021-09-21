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Athletic Bilbao Rayo Vallecano: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Radamel Falcao galibiyeti getirdi!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'dan ayrılarak Vallecano'nun yolunu tutan Kolombiyalı yıldız 90+6. dakikada attığı kafa golüyle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da çıktığı 2 maçta 2 gollük performansıyla beğeni topladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 01:51 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:22
Athletic Bilbao Rayo Vallecano: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Radamel Falcao galibiyeti getirdi!

Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano deplasmanda Athletic Bilbao ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 5. dakikasında Alvaro Garcia'nın golüyle Rayo Vallecano 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 33. dakikada Pathe Ciss'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Galatasaray ile olan sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Rayo Vallecano ile ikinci maçına çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Falcao, 76. dakikada Unai Lopez'in yerine oyuna girdi.

Falcao, karşılaşmanın 6. uzatma dakikalarının oynandığı anda attığı kafa golüyle Rayo Vallecano'nun sahasından 3 puanla ayrılmasını sağladı.

Kolombiyalı futbolcu, Rayo'da yedeklerden oyuna girdiği iki maçında da gol atma başarısını gösterdi.

Bu skorla Rayo Vallecano puanını 10'a çıkararak 4. sıraya kadar yükseldi. Ligde ilk yenilgisini alan Athletic Bilbao ise 9 puanla 6'ncılıkta kaldı.

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