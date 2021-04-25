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için bomba transfer iddiası! Dünya devine...

Son dakika transfer haberi... A Milli Futbol Takımı'mızın ve Milan'ın yıldız ismi 'na dair flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Aktarılan bilgilere göre sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhaoğlu, henüz kendisine sunulan kontratı kabul etmezken, devreye girdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 14:21 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 14:45
Hakan Çalhanoğlu için bomba transfer iddiası! Dünya devine...

Milan'ın milli yıldızı için Avrupa transfer piyasasını karıştıracak bir iddia gündeme geldi. İtalyan kulübü ile henüz yeni kontrat imzalamayan Hakan'ı, 'in istediği ifade edildi.

İspanyol devinin yöneticilerinin Hakan'ın form durumuyla yakından ilgilendiği ve sezon sonunda kendisine bir sözleşme önerebileceği kaydedildi.

SADECE REAL DEĞİL
Öte yandan Hakan'a Paris Saint Germain ve Juventus'un da ilgisinin olduğu biliniyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon toplam 37 maça çıkarken 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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