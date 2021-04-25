Hakan Çalhanoğlu için bomba transfer iddiası! Dünya devine...

Milan'ın milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu için Avrupa transfer piyasasını karıştıracak bir iddia gündeme geldi. İtalyan kulübü ile henüz yeni kontrat imzalamayan Hakan'ı, Real Madrid'in istediği ifade edildi.

İspanyol devinin yöneticilerinin Hakan'ın form durumuyla yakından ilgilendiği ve sezon sonunda kendisine bir sözleşme önerebileceği kaydedildi.

SADECE REAL DEĞİL

Öte yandan Hakan'a Paris Saint Germain ve Juventus'un da ilgisinin olduğu biliniyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon toplam 37 maça çıkarken 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.