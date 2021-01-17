Haberler İspanya La Liga Barcelona Athletic Bilbao 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Athletic 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

finalinde sahasında Athletic 'yu ağırladı. Mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 kazanan konuk ekip kupanın sahibi oldu. 'ya kupayı getiren golleri , Villalibre ve Inaki Williams kaydetti. Barcelona'nın golleri 'dan geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 01:53
Barcelona Athletic Bilbao 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya'da finalinde evinde Athletic ile karşı karşıya geldi. 'daki 'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı uzatmalar sonunda 3-2 kazanan , kupayı müzesine götürdü.

Barcelona, 40. ve 77. dakikalarda 'ın golleriyle 2 kez öne geçti. Bilbao, 42. dakikada ile ağları sarstı, 90. dakikada sahneye çıkan Villalibre maçı uzatmalara taşıdı. Inaki Williams, 94. dakikada bulduğu golle takımını öne geçirdi ve kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca 'yı kazandı.

Öte yandan Barcelona'nın yıldızı , karşılaşmanın 120+1. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SON DAKİKA