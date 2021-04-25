Haberler İspanya La Liga Huesca Getafe: 0-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

: 0-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya La Liga ekiplerinden 'de forma giyen Milli golcümüz , takımına önemli bir galibiyeti getirdi. Deplasmanda ile karşı karşıya gelen Getafe'de Enes, 20' ve 52' dakikalarda attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 17:16
Huesca Getafe: 0-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya Ligi'nde kümede kalma savaşı veren ile karşılaştı. Getafe'nin 2-0 kazandığı maça, milli futbolcumuz golleriyle damga vurdu.

Getafe'ye galibiyeti getiren milli futbolcumuz Enes Ünal, 20 ve 51. dakikada fileleri havalandırdı. Enes Ünal 79. dakikada oyundan çıktı.

Geçen hafta Barcelona deplasmanında fileleri havalandıran Enes Ünal, bu haftayı da boş geçmedi. Böylece Enes Ünal son 7 haftada 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş oldu.

Bu galibiyetin ardından Getafe puanını 34'e yükseltti. Huesca 27 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Huesca, Real Sociedad'ı ağırlayacak. Getafe, Villarreal'e konuk olacak.

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