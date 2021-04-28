Son dakika spor haberi: Lionel Messi Miami'de 8 milyon euro'ya lüks daire satın aldı!

İspanyol devi Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, futbolda en çok kazanan oyuncularda başı çekiyor. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geleceği merak edilen yıldız isim, Miami'den daire satın aldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre tecrübeli oyuncu, Miami'nin merkezine yakın Sunny Isles'de bulunan bir rezidansın 9. katındaki daireyi satın aldı. Bu lüks daire barındırdığı imkanlarla dikkat çekiyor.

İçi 511 metre kare olan rezidans, 195 metre karelik bir terasa da sahip. İçinde 6 havuz, 4 banyo, bir spa, bir antrenman salonu, çocuklar için gösteri salonu ve şef mutfağı olan daire Messi'ye yaklaşık 8 milyon euro'ya mal oldu.