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Son dakika spor haberi: 'de 8 milyon euro'ya lüks daire satın aldı!

Son dakika spor haberleri... 'nın Arjantinli yıldızı , merkeze yakın bir rezidansın 9. katında bulunan daireyi satın aldı. İşte Lionel Messi'nin 8 milyon euro ödediği evin özellikleri...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:17 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:17
Son dakika spor haberi: Lionel Messi Miami'de 8 milyon euro'ya lüks daire satın aldı!

devi 'nın Arjantinli süperstarı , futbolda en çok kazanan oyuncularda başı çekiyor. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geleceği merak edilen yıldız isim, 'den daire satın aldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre tecrübeli oyuncu, Miami'nin merkezine yakın 'de bulunan bir rezidansın 9. katındaki daireyi satın aldı. Bu lüks daire barındırdığı imkanlarla dikkat çekiyor.

İçi 511 metre kare olan rezidans, 195 metre karelik bir terasa da sahip. İçinde 6 havuz, 4 banyo, bir spa, bir antrenman salonu, çocuklar için gösteri salonu ve şef mutfağı olan daire Messi'ye yaklaşık 8 milyon euro'ya mal oldu.

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