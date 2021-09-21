Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Getafe ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Ligde 11 puanla 2. sırada yer alan Atletico Madrid, Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe karşısında hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Getafe ise ligde ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

Futbolseverler, 'Getafe Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? Getafe Atletico Madrid maçı muhtemel 11'ler neler?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GETAFE ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Getafe - Atletico Madrid maçı 21 Eylül Salı akşamı Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 20:30'da başlayacak ve Smart Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

GETAFE ATLETİCO MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

GETAFE: David Soria, Djene Dakonam, Cucurella, Mathias Olivera, Arambarri, Nemanja Maksimovic, Jason, David Timor, Carlos Alena, Jaime Mata, Enes Ünal

ATLETICO MADRID: Jan Oblak, Trippier, Stefan Savic, Mario Hermoso, Renan Lodi, Koke, Saul, Angel Correa, Marcos Llorente, Rodrigo De Paul, Luis Suarez