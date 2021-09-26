Barcelona Levante maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var?

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İspanya La Liga'da heyecan sürüyor... Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Barcelona, karşılaşma öncesi 9 puanla 8. sırada bulunuyor. Katalan devinde Frenkie De Jong, Pedri, Jordi Alba, Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Alejandro Balde ve Ousmane Dembele bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Barcelona-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

BARCELONA-LEVANTE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona'nın sahasında Levante'yi konuk edeceği maç TSİ 17.15'te başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

BARCELONA-LEVANTE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Pique, Dest; Gavi, Busquets, Roberto; Coutinho, Luuk de Jong, Memphis

Levante: Fernandez; Miramon, Duarte, Mustafi, Clerc; de Frutos, Martinez, Radoja, Melero; Marti, Morales

ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

Barcelona kendi sahasında Levante ile oynadığı son 16 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı. Levante son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi. Levante, La Liga'daki en büyük yenilgisini Camp Nou'da, Ağustos 2013'te 7-0'lık bir mağlubiyetle Barcelona'ya karşı aldı.



