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Barcelona Levante maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var?

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Levante'yi ağırlayacak. Aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Katalan temsilcisi, 5 maç sonunda topladığı 9 puanla 8. sırada bulunurken konuk ekip Levante ise 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Barcelona-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte tüm bu soruların yanıtları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 10:48
Barcelona Levante maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var?

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İspanya La Liga'da heyecan sürüyor... Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Barcelona, karşılaşma öncesi 9 puanla 8. sırada bulunuyor. Katalan devinde Frenkie De Jong, Pedri, Jordi Alba, Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Alejandro Balde ve Ousmane Dembele bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Barcelona-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

BARCELONA-LEVANTE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona'nın sahasında Levante'yi konuk edeceği maç TSİ 17.15'te başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

BARCELONA-LEVANTE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Pique, Dest; Gavi, Busquets, Roberto; Coutinho, Luuk de Jong, Memphis

Levante: Fernandez; Miramon, Duarte, Mustafi, Clerc; de Frutos, Martinez, Radoja, Melero; Marti, Morales

ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

Barcelona kendi sahasında Levante ile oynadığı son 16 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı. Levante son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi. Levante, La Liga'daki en büyük yenilgisini Camp Nou'da, Ağustos 2013'te 7-0'lık bir mağlubiyetle Barcelona'ya karşı aldı.


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