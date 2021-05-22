Valladolid - Atletico Madrid: 1- 2 | La Liga'da şampiyon Atletico Madrid

İspanya La Liga'da 2020/21 sezonunun şampiyonu Atletico Madrid oldu. 38. hafta maçında Madrid ekibi, deplasmanda Valladolid ile karşı karşıya geldi.

Maçın 18. dakikasında Plano'nun golü ile 1-0 geriye düşen Atletico, 57'de Correa ve 67'de Suarez'in golleriyle 2-1 öne geçti. Skoru korumasını bilen Atletico Madrid, ikinci Real Madrid'in 2 puan önünde 86 puanla İspanya La Liga'nın şampiyonu oldu.

KİM NEREYE GİDECEK?

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atletico Madrid

Real Madrid

Barcelona

Sevilla

UEFA AVRUPA LİGİ

Betis

Real Sociedad

KONFERANS LİGİ

Villarreal

KÜME DÜŞENLER

Huesca

Valladolid

Eibar