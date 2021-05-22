Haberler İspanya La Liga Valladolid - Atletico Madrid: 1- 2 | La Liga'da şampiyon Atletico Madrid

- : 1- 2 | 'da şampiyon Atletico Madrid

Son dakika spor haberi:  İspanya 'nın 38. ve son haftasında , ilk yarıda geriye düştüğü maçta 'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:13
Valladolid - Atletico Madrid: 1- 2 | La Liga'da şampiyon Atletico Madrid

İspanya 'da 2020/21 sezonunun şampiyonu oldu. 38. hafta maçında Madrid ekibi, deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Maçın 18. dakikasında Plano'nun golü ile 1-0 geriye düşen Atletico, 57'de Correa ve 67'de Suarez'in golleriyle 2-1 öne geçti. Skoru korumasını bilen Atletico Madrid, ikinci Real Madrid'in 2 puan önünde 86 puanla İspanya La Liga'nın şampiyonu oldu.

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