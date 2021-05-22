Valladolid - Atletico Madrid: 1- 2 | La Liga'da şampiyon Atletico Madrid

İspanya La Liga'da 2020/21 sezonunun şampiyonu Atletico Madrid oldu. 38. hafta maçında Madrid ekibi, deplasmanda Valladolid ile karşı karşıya geldi.
Maçın 18. dakikasında Plano'nun golü ile 1-0 geriye düşen Atletico, 57'de Correa ve 67'de Suarez'in golleriyle 2-1 öne geçti. Skoru korumasını bilen Atletico Madrid, ikinci Real Madrid'in 2 puan önünde 86 puanla İspanya La Liga'nın şampiyonu oldu.
KİM NEREYE GİDECEK?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Atletico Madrid
Real Madrid
Barcelona
Sevilla
UEFA AVRUPA LİGİ
Betis
Real Sociedad
KONFERANS LİGİ
Villarreal
KÜME DÜŞENLER
Huesca
Valladolid
Eibar