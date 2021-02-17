Levante 1-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

La Liga'nın erteleme maçında Levante sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Ligde açık ara lider konumda olan başkent ekibi ligin orta sıra takımlarından Levante ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı değerlendiremedi.

Karşılaşmada ev sahibinin golü Bardhi'den konuk ekibin golü ise Llorente'den geldi.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik bulunan Atletico Madrid puanını 55'e yükseltti ve Real Madrid ile olan farkı 6 puana çıkarttı. Konuk Levante ise 28 puanla 11. sırada kaldı.