Haberler İspanya La Liga Levante 1-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'nın erteleme maçında sahasında 'i konuk etti. Ligde açık ara lider konumda olan başkent ekibi ligin orta sıra takımlarından Levante ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı değerlendiremedi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 23:12
Levante 1-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

'nın erteleme maçında sahasında 'i konuk etti. Ligde açık ara lider konumda olan başkent ekibi ligin orta sıra takımlarından Levante ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı değerlendiremedi.

Karşılaşmada ev sahibinin golü Bardhi'den konuk ekibin golü ise 'den geldi.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik bulunan Atletico Madrid puanını 55'e yükseltti ve ile olan farkı 6 puana çıkarttı. Konuk Levante ise 28 puanla 11. sırada kaldı.

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