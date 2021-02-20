Barcelona'da transfer çalışmaları başladı! İlk hedef Sergio Agüero

İspanya La Liga devi Barcelona'da kriz sürüyor. Mart ayında başkanlık seçiminin yapılacağı Katalan ekibi, ligde Atletico Madrid ile Real Madrid'in ardından 3. sırada bulunurken UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e 4-1 mağlup oldu.

Takımın Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin de geleceği belirsizliğini korurken, Barça'nın transferde ilk hedefi ortaya çıktı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sergio Agüero'yu renklerine bağlamak istiyor. Agüero'nun gelişiyle Messi'nin de takımda kalmaya ikna edilebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Barcelona'da 9 numaraya tek aday Arjantinli yıldız Agüero da değil. Gazeteye göre listede Memphis Depay, Lukaku ve Lautaro Martinez gibi isimler de yer alıyor.



