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Barcelona'da transfer çalışmaları başladı! İlk hedef

'da 3. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 'ye 4-1 yenilen Barcelona'da işler iyi gitmiyor. Katalan yöneticilerin, takıma takviye konusunda harekete geçtiği ve ilk hedefin olduğu ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:55
Barcelona'da transfer çalışmaları başladı! İlk hedef Sergio Agüero

İspanya devi Barcelona'da kriz sürüyor. Mart ayında başkanlık seçiminin yapılacağı Katalan ekibi, ligde ile 'in ardından 3. sırada bulunurken UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e 4-1 mağlup oldu.

Takımın Arjantinli süperstarı 'nin de geleceği belirsizliğini korurken, Barça'nın transferde ilk hedefi ortaya çıktı. 'da yer alan habere göre Barcelona, ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'yu renklerine bağlamak istiyor. 'nun gelişiyle Messi'nin de takımda kalmaya ikna edilebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Barcelona'da 9 numaraya tek aday Arjantinli yıldız Agüero da değil. Gazeteye göre listede , ve gibi isimler de yer alıyor.


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