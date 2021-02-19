Son dakika transfer haberi: Manchester City Lionel Messi için yapacağı teklifi düşürdü! İşte yeni rakam

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Lionel Messi'nin takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merakla beklenen Arjantinli süperstar için çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

33 yaşındaki Messi'nin adı son dönemlerde Fransız ekibi PSG ve İngiliz devi Manchester City ile anılıyordu. Ada basınından The Sun, dikkat çeken bir iddiayı gündemine taşıdı. Haberdeki iddiaya göre Lionel Messi'yi renklerine bağlamak isteyen Manchester City, daha önce oyuncu için hazırlamış olduğu 5 yıllığına 600 milyon euro vereceği teklifini 430 milyon euro'ya düşürdü. Buna neden olarak da corona virüsü salgını nedeniyle kulübün gelirlerinde yaşanan azalma ve oyuncunun sözleşmesinin kısa zamanda bitecek olması gösterildi.

Manchester City yöneticilerinin tecrübeli yıldız ile ilgili iki aşamalı bir plan hazırladığı ifade ediliyor. İki yıl Manchester City'de oynatılmak istenen Messi'nin daha sonra MLS takımlarından New York City'de kariyerini noktalamasının sağlanacağı bildirildi. Messi'nin sezon sonunda Barcelona ile kontratı bitecek.



