Haberler İspanya La Liga Son dakika transfer haberi: Manchester City Lionel Messi için yapacağı teklifi düşürdü! İşte yeni rakam

Son dakika transfer haberi: için yapacağı teklifi düşürdü! İşte yeni rakam

Son dakika transfer haberleri... 'daki geleceği tartışma konusu olan ve adı sık sık ile anılan Arjantinli yıldız 'yle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 11:46
Son dakika transfer haberi: Manchester City Lionel Messi için yapacağı teklifi düşürdü! İşte yeni rakam

İspanyol devi 'da forma giyen 'nin takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merakla beklenen Arjantinli süperstar için çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

33 yaşındaki Messi'nin adı son dönemlerde Fransız ekibi ve İngiliz devi ile anılıyordu. Ada basınından , dikkat çeken bir iddiayı gündemine taşıdı. Haberdeki iddiaya göre Lionel Messi'yi renklerine bağlamak isteyen Manchester City, daha önce oyuncu için hazırlamış olduğu 5 yıllığına 600 milyon euro vereceği teklifini 430 milyon euro'ya düşürdü. Buna neden olarak da salgını nedeniyle kulübün gelirlerinde yaşanan azalma ve oyuncunun sözleşmesinin kısa zamanda bitecek olması gösterildi.

Manchester City yöneticilerinin tecrübeli yıldız ile ilgili iki aşamalı bir plan hazırladığı ifade ediliyor. İki yıl Manchester City'de oynatılmak istenen Messi'nin daha sonra takımlarından 'de kariyerini noktalamasının sağlanacağı bildirildi. Messi'nin sezon sonunda Barcelona ile kontratı bitecek.


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