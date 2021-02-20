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0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında sahasında 'yi ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Levante'ye galibiyeti getiren golleri ve kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 20:40
Atletico Madrid Levante 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Levante, 2-0'lık skorla kazandı.

Levante'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada ve 90+5. dakikada attı. Atletico Madrid, Aralık 2019'dan bu yana ilk kez evinde maç kaybetti.

Bu sonucun ardından lider Atletico Madrid 55 puanda kaldı ve ile arasındaki puan farkının 6'ya düşmesine engel olamadı. Levante ise 31 puana yükseldi.

Atletico Madrid, gelecek hafta 'e konuk olacak. Levante ise sahasında 'yu ağırlayacak.

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