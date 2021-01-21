Leo Messi Paris’te!

Birçok futbol otoritesi tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, Barcelona'dan kopuyor. Sezon sonunda Katalan ekibiyle kontratı bitecek Arjantinli süper yıldız, Paris Saint-Germain'e gidiyor. 'Bossman' kuralları gereği Messi ile masaya oturma hakkı elde eden Fransız ekibi, 'Uzaylı'yı ikna etti. Katalan ekibinden haftalık 565 bin euro (yıllık 27 milyon euro) kazanan Messi maaşında indirime gitmeyi kabul etti. 33 yaşındaki süper solak, Neymar ve Kylian Mbappe ile birlikte gelecek sezon aynı formayı terletecek. Messi, eski takım arkadaşı Neymar'dan (36 milyon euro) daha az kazanacak fakat aradaki farkı sponsorlar karşılayacak. 22 yaşındaki Mbappe ise kulüpten 17.5 milyon euro maaş alıyor.