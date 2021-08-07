Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak'a Sevilla kancası

Yarım sezonluk Liverpool kariyerinin ardından Ozan Kabak, Schalke 04'e döndü. Ibrahima Konate'yi transfer eden Liverpool, milli futbolcunun bonservisini almaktan vazgeçti.

Schalke 04 ile antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki stoper için Sevilla devreye girdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi, Jules Kounde'nin Chelsea'ye transfer olma ihtimalinden dolayı stoper aramaya başladı.

TEKLİF 10 MİLYON EURO

Sevilla Ozan Kabak için Schalke'ye 10 milyon Euro teklif etti. Alman ekibi ise 15 milyon Euro istedi.