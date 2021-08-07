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Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak'a Sevilla kancası

Son dakika transfer haberi: Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da kazanan ve kiralık sözleşmesi bitince Almanya Bundesliga 2 takımı Schalke'ye geri dönen Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor. Milli futbolcu için Sevilla devreye girdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 16:08
Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak'a Sevilla kancası

Yarım sezonluk Liverpool kariyerinin ardından Ozan Kabak, Schalke 04'e döndü. Ibrahima Konate'yi transfer eden Liverpool, milli futbolcunun bonservisini almaktan vazgeçti.

Schalke 04 ile antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki stoper için Sevilla devreye girdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi, Jules Kounde'nin Chelsea'ye transfer olma ihtimalinden dolayı stoper aramaya başladı.

TEKLİF 10 MİLYON EURO

Sevilla Ozan Kabak için Schalke'ye 10 milyon Euro teklif etti. Alman ekibi ise 15 milyon Euro istedi.

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