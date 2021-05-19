Haberler İspanya La Liga Son dakika spor haberleri: Celta Vigo'da Emre Mor'un bileti kesildi!

Son dakika spor haberleri: 'da Mor'un bileti kesildi!

takımlarından 'da forma giyen Mor'un 3 ay süren sakatlıktan çıktığı bildirildi. Celta Vigo'nun gelecek sezon kendisiyle devam etmeyeceğini 'a ilettiği, Türk futbolcunun kulüp aradığı iddia edildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:54
Son dakika spor haberleri: Celta Vigo'da Emre Mor'un bileti kesildi!

Kulübü, mart ayında başlayan kas ağrısıyla ilgili şikayeti sonrasında 8 Nisan'da ameliyat olan Mor'un sakatlığının sona erdiğini ve futbolcunun takımla birlikte çalışmalara başladığını duyurdu.

Bu sezon son resmi maçını 24 Ocak'ta 'a karşı oynayan Emre, daha sonra üç karşılaşmada yedek beklemiş ve ardından sakatlık sorunu yaşamıştı.

basını, 23 yaşındaki 'un kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen, teknik direktör 'in 2021-2022 sezonu planına girmediğini yazdı.

Celta Vigo'ya kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak ağustos 2017'de gelen Emre, 2019-2020 sezonunda bir dönem 'da ve ardından 'da kiralık olarak forma giymişti.

SON DAKİKA