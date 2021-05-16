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0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 37. haftasında sahasında 'i ağırladı. Zorlu maçı 1-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 68. dakikada attı. Bilbao'da 89. dakikada kırmızı kart gördü. Real Madrid bu galibiyetle son hafta öncesi lider 'i takibe devam etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 21:43 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 21:48
Athletic Bilbao Real Madrid 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'te oynanan mücadelede düdük çaldı. Zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu ve lider 'i takibini sürdürdü. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 68. dakikada kaydetti.

BILBAO 89'DA KIZARDI!
Athletic Bilbao'nun yıldız futbolcusu , 89. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle puanını 81'e yükselten Real Madrid, son hafta öncesi 83 puanlı lider Atletico Madrid'i takibe devam etti.

'nın son haftasında Real Madrid evinde 'i konuk edecek. Atletico Madrid ise deplasmanda ile karşılaşacak.

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