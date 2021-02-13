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1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da haftanın zorlu mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri ve kaydetti. Granada'nın tek golü 'dan geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:19
Granada Atletico Madrid 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nde Avrupa kupalarına katılmak isteyen ile şampiyonluk mücadelesi veren karşı karşıya geldi. Atletico Madrid deplasmanda oynadığı maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 63. dakikada ve 75. dakikada kaydetti. Granada'nın tek golü 66. dakikada 'dan geldi.

Son 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak müthiş performans gösteren Atletico Madrid puanını 54'e yükseltti. Granada 30 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Atletico Madrid, 'yi ağırlayacak. Granada, 'ya konuk olacak.

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