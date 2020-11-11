Haberler İspanya La Liga Transfer haberi: Real Madrid Ozan Kabak için devreye girdi

haberi: için devreye girdi

Savunma hattına yapmayı planlayan ekiplerinden , için resmen devreye girdi. Varane ve Militao'nun performansından memnun olmayan eflatun-beyazlılar, bu bölgeyi milli yıldızımızla doldurmayı amaçlıyor. Madrid ekibinin bir diğer stoper adayının ise Leipzig forması giyen olduğu belirtildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:11
Transfer haberi: Real Madrid Ozan Kabak için devreye girdi

Milan, için ile görüşmelerini sürdürürken; sürecine önemli bir aktör daha dahil oldu; . A ve Schalke'nin başarılı savunma oyuncusu Ozan Kabak için İtalyan devinin ardından Real Madrid de resmen devreye girdi.

ile sözleşme yenileyecek olan Real Madrid, Fransız futbolcu Varane ve Brezilyalı Militao'nun performansını yeterli bulmuyor ve patron Zidane da Nacho'ya istediği süreyi vermeyerek İspanyol futbolcuya güvenmediğini gösteriyor.

İKİ ADAY VAR; BİRİ OZAN KABAK
Önümüzdeki sezon için stoper hamlesine mutlaka bir hamle yapacak olan Real Madrid, bu doğrultuda Leipzig'ten ve Schalke'den Ozan Kabak'ı listesine aldı.

SCHALKE 40 MİLYON EUROYU BEKLİYOR
Dayot Upamecano ve Ozan Kabak için girişimlere başlayan Real Madrid, stoper transferi için 30 milyon euro sınırında bir bütçe belirledi. AC Milan'ın ardından Real Madrid ile de Ozan Kabak için görüşmelerde bulunacak olan Schalke yönetimi, A Milli futbolcu için 40 milyon euroya ulaşan bir bondervis bedeli talep ediyor.

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