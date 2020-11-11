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İspanyol devi 'den 'na kanca! İşte o teklif

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'na devi talip oldu. İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico, milli yıldıza 3 yıl için 12 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:37
İspanyol devi Atletico Madrid'den Hakan Çalhanoğlu'na kanca! İşte o teklif

İspanyol devi , ve Emre Belözoğlu'nun ardından bir başka Türk yıldız 'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.

İspanyolların ünlü yayın organı AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid yönetimi, Milan'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli futbolcunun menajeriyle resmi temaslara başladı.

3 YIL İÇİN 12 MİLYON EURO!

Madrid ekibinin Hakan Çalhanoğlu için 12 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda görüşme yaptığı ifade edildi.

Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcunun 2.5 milyon euroluk yıllık ücretine yüzde 100 zam talep ettiği belirtilirken, istediği teklifi alamadığı takdirde Atletico'ya 'evet' diyebileceği kaydedildi.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu ile Atletico Madrid'in yanı sıra , ve Inter gibi kulüpler de ilgileniyor.

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