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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Rakitic yeniden ’da

Rakitic yeniden Sevilla’da

yıldız , eski takımı 'yla anlaşma sağladı.

yıldız , eski takımı 'yla anlaşma sağladı. 32 yaşındaki orta sahaya 2024'e kadar imza attıran Sevilla, bu transfer için 1.5 milyon euro bonservis ve 9 milyon euro bonus ödeceyek.
  1. 2.9.2020
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