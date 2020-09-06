Premier Lig ekiplerinden Griezmann'a kanca!

Bir süredir Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Lionel Messi, kulüple davalık olmamak için bir sezon daha takımda kalacağını açıklamıştı. Arjantinli yıldızın ayrılık dedikodularının çıkmasıyla Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın takımda kalacağı ifade ediliyordu. Teknik direktör Ronald Koeman'ın oyunu yıldız ismin üzerine kuracağı belirtiliyordu.

İngiliz basınından Daily Mail, Messi'nin takımda kalacak olmasıyla Griezmann'ın ayrılabileceğini yazdı. Haberde Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Manchester United ve Arsenal'ın, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Griezmann, 2019 yılında Atletico Madrid'den 120 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Katalan ekibinde çıktığı 48 maçta 15 gol atarken 4 de asist yaptı.



