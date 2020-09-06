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06 Eylül 2020, Pazar
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ekiplerinden Griezmann'a kanca!

Premier Lig ekiplerinden Griezmann'a kanca!

'nin takımdan ayrılacağının açıklanmasının ardından 'da kalmasına kesin gözüyle bakılan , Arjantinli yıldızın karar değiştirmesiyle Katalan devine veda edebilir. İngiliz basını, ekiplerinin oyuncunun peşinde olduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika haberleri

Bir süredir 'dan ayrılacağı konuşulan , kulüple davalık olmamak için bir sezon daha takımda kalacağını açıklamıştı. Arjantinli yıldızın ayrılık dedikodularının çıkmasıyla Fransız futbolcu 'ın takımda kalacağı ifade ediliyordu. Teknik direktör Ronald Koeman'ın oyunu yıldız ismin üzerine kuracağı belirtiliyordu.

İngiliz basınından , Messi'nin takımda kalacak olmasıyla Griezmann'ın ayrılabileceğini yazdı. Haberde ekiplerinden , ve 'ın, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Griezmann, 2019 yılında Atletico Madrid'den 120 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Katalan ekibinde çıktığı 48 maçta 15 gol atarken 4 de asist yaptı.


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  1. 06.09.2020
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