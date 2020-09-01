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01 Eylül 2020, Salı
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İspanyol yıldız 'ya şoku!

İspanyol yıldız David Silva'ya corona virüsü şoku!

Uzun dönem 'de forma giymesinin ardından 'a olan İspanyol yıldız futbolcu , corona virüsüne yakalandı.

1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'ın yeni transferi , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 34 yaşındaki İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Uzun yıllar formasını giydiği 'nin takımıyla sözleşmesi sona eren David Silva, geçen ay Real Sociedad ile anlaşmaya varmıştı.

  1. 01.09.2020
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