İspanyol yıldız David Silva'ya corona virüsü şoku!
Uzun dönem Manchester City'de forma giymesinin ardından Real Sociedad'a transfer olan İspanyol yıldız futbolcu David Silva, corona virüsüne yakalandı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad'ın yeni transferi David Silva, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 34 yaşındaki İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.
Uzun yıllar formasını giydiği İngiltere'nin Manchester City takımıyla sözleşmesi sona eren David Silva, geçen ay Real Sociedad ile anlaşmaya varmıştı.
- 01.09.2020
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