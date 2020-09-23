Sınav sorularını aldı!

Luis Suarez'in geçtiğimiz günlerde girdiği İtalyanca yeterlilik sınavında usulsüzlük olduğu iddia edildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Suarez'in girdiği sınavın soru ve konularının daha önceden kendisine verildiği belirtildi. Perugia Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde mali polis, Yabancılar Üniversitesi ilgili birimine baskın yaptı. Luis Suarez, 17 Eylül Perşembe günü İtalyan vatandaşlığı almak için üniversitede dil sınavına girdikten sonra Perugia'dan ayrılmıştı.