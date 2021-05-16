Atletico Madrid Osasuna 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da büyük bir heyecan yaşanıyor. 37. hafta maçında lider Atletico Madrid, 1-0 geriye düştüğü Osasuna karşısında galibiyeti son 10 dakikada bulduğu gollerle kazandı ve derin bir nefes aldı.

Osasuna, 76. dakikada Budimir'in golüyle öne geçti. Atletico Madrid'e beraberliği getiren golü 82. dakikada Renan Lodi kaydetti. Sezonun kader adamlarından Luis Suarez, 89. dakikada attığı golle takımına hayati bir 3 puan kazandırdı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 83'e yükseltti ve La Liga'da liderliğini sürdürdü.

Ligin son haftasında Atletico Madrid deplasmanda Valladolid ile karşılaşacak. 2. sırada bulunan Real Madrid ise sahasında Villarreal'i konuk edecek.