Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid Osasuna 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 37. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü maçı son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri ve kaydetti. Osasuna'nın tek golü 'den geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 21:51
Atletico Madrid Osasuna 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da büyük bir heyecan yaşanıyor. 37. hafta maçında lider , 1-0 geriye düştüğü karşısında galibiyeti son 10 dakikada bulduğu gollerle kazandı ve derin bir nefes aldı.

Osasuna, 76. dakikada 'in golüyle öne geçti. Atletico Madrid'e beraberliği getiren golü 82. dakikada kaydetti. Sezonun kader adamlarından , 89. dakikada attığı golle takımına hayati bir 3 puan kazandırdı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 83'e yükseltti ve 'da liderliğini sürdürdü.

Ligin son haftasında Atletico Madrid deplasmanda ile karşılaşacak. 2. sırada bulunan ise sahasında 'i konuk edecek.

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