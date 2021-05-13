Haberler İspanya La Liga Granada Real Madrid 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında sahasında 'i konuk etti. Mücadeleyi 4-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri , , Odriozola ve kaydetti. Granada'nın tek golü 'den geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 01:35
Granada Real Madrid 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 36. haftasında , deplasmanda 'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki zirve takibini sürdürdü. Real Madrid, ve 'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı ev sahibi takım ile farkı 1'e indirse de Alvaro Odriozola ve ile üst üste goller bulan Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Puanını 78'e çıkaran Real Madrid, haftayı deplasmanında 3-3 berabere kapatan 'nın 2 puan üzerinde ikinciliğe yükseldi.

Ligin bitimine iki hafta kala 80 puanla lider olan , sahasında 'yı konuk edecek. Real Madrid ise deplasmanda ile kozlarını paylaşacak.

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