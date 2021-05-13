Granada Real Madrid 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki zirve takibini sürdürdü. Real Madrid, Luka Modric ve Rodrygo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı ev sahibi takım Jorge Molina ile farkı 1'e indirse de Alvaro Odriozola ve Karim Benzema ile üst üste goller bulan Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Puanını 78'e çıkaran Real Madrid, haftayı Levante deplasmanında 3-3 berabere kapatan Barcelona'nın 2 puan üzerinde ikinciliğe yükseldi.

Ligin bitimine iki hafta kala 80 puanla lider olan Atletico Madrid, sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Real Madrid ise deplasmanda Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak.