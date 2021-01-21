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Madrid 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 19. hafta maçında sahasında Madrid'i ağırladı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. 'e galibiyeti getiren golleri kaydetti. Eibar'ın tek golü kaleci Dmitrovic'in penaltı golüyle geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 01:41
Eibar Atletico Madrid 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Madrid, deplasmanda 'a konuk oldu. 'da oynanan karşılaşmayı yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 kazandı ve 3 puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Eibar'ın kazandığı penaltıda kaleci Dmitrovic topun başına geçti ve attığı golle kariyerinin ilk skorunu üretmiş oldu. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise sahneye çıktı ve maça dengeyi getirdi, ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya ve hamleleriyle başladı. Uzun süre gol arayan Atletico'nun imdadına yeniden Luis Suarez yetişti ve 89'da konuk ekip 2-1 öne geçti ve üç puanı almayı başardı.

Bu sonucun ardındna Atletico Madrid, 44 puana yükseldi ve maç eksiği olmasına rağmen 'in 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. Eibar ise 19 puanda kaldı.

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