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'de Zidane'ın koltuğu sallantıda! Yerine iki aday var

Son dönemlerde aldığı sonuçlarla taraftarlar nezdinde hayal kırıklığı yaratan 'de, teknik direktör 'ın koltuğu sallantıda. İspanyol basını, Fransız çalıştırıcının ayrılması durumunda ise iki ismin gündemde olduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 12:09
Real Madrid'de Zidane'ın koltuğu sallantıda! Yerine iki aday var

ekiplerinden 'de işler iyi gitmiyor. Ligde sahasında Cadiz'e 1-0 yenilerek büyük bir şok yaşayan eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde de yine evinde 'e 3-2 mağlup olmuştu.

Bu akşam ile 'ya çıkacak olan Madrid ekibi, hafta içi de Devler Ligi'nde Alman temsilcisi Mönchengladbach'la karşı karşıya gelecek. Bu iki maçın Zidane için kader niteliğinde olduğu ifade edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre bu iki karşılaşmadan alınacak kötü neticeler, Fransız teknik adamın Real Madrid'deki sonunu getirebilir.

İKİ ADAY VAR

Bu arada, Real Madrid'le yollarını ayırması durumunda Zidane'ın yerine geçebilecek iki aday olduğu vurgulandı. Bunlardan ilki kulüple önemli başarılara imzasını atmış ve şu anda da Real'in genç takımını çalıştıran ... Diğer isimse Tottenham'ın eski hocası Mauricio Pochettino.


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