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'a talip çıktı! İspanya'dan o kulüp...

Bir dönem ve Borussia Dortmund'da da forma giyen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle gönderilen , Celta Vigo'da da istediğini bulamamıştı. İddiaya göre Emre Mor'a yine La Liga'dan talip var.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:26
Emre Mor'a talip çıktı! İspanya'dan o kulüp...

2017 yılında Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan ancak beklentilerin altında kalan için yeni bir şans doğabilir.

Geçtiğimiz sezon ve Olympiakos'ta kiralık olarak oynayan genç oyuncu, bu takımlarda da bekleneni veremedi.

EIBAR TALİP OLDU

La Ligi ekibi , ara transfer döneminde Emre Mor'u kadrosuna katarak ligde kalma mücadelesinde kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Eibar teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, genç oyuncuyla birlikte hücum güçlerini artırmayı ve Emre Mor'un gelişimini sağlamayı planlıyor.

23 yaşındaki oyuncu disiplinsizlikleri nedeniyle Celta Vigo yönetiminin gözünden düştü. Kanat oyuncusu Emre Mor, bu sezon takımıyla çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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