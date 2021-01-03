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Atletico Madridli futbolcu Trippier'in cezası askıya alındı

, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 hafta men edilen 'in İngiliz sağ beki 'in cezasını askıya aldı. Trippier, 'nın 16. haftasındaki Atletico Madrid- maçında takımının formasını giyememişti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 16:38
Atletico Madridli futbolcu Trippier'in cezası askıya alındı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre , İngiltere Futbol Federasyonunun Trippier'e verdiği men cezası için Temyiz Kuruluna başvuruda bulundu.

Kurul, 30 yaşındaki İngiliz oyuncunun dosyası hakkında karar verilene kadar cezanın askıya alınmasına hükmetti.

, 'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Trippier'e, 23 Aralık 2020'den itibaren 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası vermişti.

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