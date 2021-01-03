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Alaves->: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya >'da heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Alaves sahasında zorlu rakibi 'i ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 20:18
Alaves-Atletico Madrid: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya >'nın 17. hafta mücadelesinde Alaves ile karşı karşıya geldi. maçı 2-1 kazandı. Karşılaşmada Atletico Madrid'in golleri; 41. dakikada ve 90. dakikada 'den geldi.

Alaves'in tek golü 84. dakikada 'nin kendi ağlarını bulmasıyla geldi. Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 2 maç eksiğine rağmen 38 puanla liderliğini sürdürdü. En yakın ekip 'in ise 36 puanı bulunuyor. Alaves ise 18 puanla 13. sırada kaldı.

Atletico Madrid, La Liga'nın 18. haftasında 'yu konuk edecek. Alaves ise aynı haftada deplasmanına gidecek.

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