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Getafe 0-0 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 33. haftasında şampiyonluğun güçlü adaylarından , milli yıldızımız 'ın da formasını terlettiği Getafe ile deplasmanda karşılaştı. Mücadede 0-0 sona ererken eflatun-beyazlılar ktirik bir puan kaybı yaşadı. Getafe'de milli oyuncumuz Enes Ünal karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90. dakikada oyundan çıktı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 00:09
Getafe 0-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Getafe ile zirve yolunda kritik bir maça çıktı. Alfonso Perez Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Real Madrid'in , , , , , ve Hazard gibi önemli isimlerinden eksik çıktığı maçta teknik direktör , Karim ve 'u da kulübede maça başlattı. Benzema karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna dahil olurken, Kroos süre alamadı.

Getafe'de milli oyuncumuz karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90. dakikada kenara geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid 4 maçlık galibiyet serisine nokta koydu ve lider 'in 3 puan gerisinde, 67 puanla 2. sırada kaldı. 6 maçtır 3 puan hasreti çeken Getafe ise 31 puana yükseldi ve küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer aldı.

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid deplasmanda ile karşılaşacak, Getafe ise deplasmanına gidecek.
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