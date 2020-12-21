Haberler İspanya La Liga Ve Lionel Messi konuştu! Barcelona'da kalıyor mu?

Ve konuştu! 'da kalıyor mu?

Yaz aylarında yönetimi ile büyük sorunlar yaşayan ve ayrılması gündemde olan , yaptığı röportajda ibrenin pozitife döndüğünü vurgularken geçmişe sünger çektiğini ifade etti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 18:29
Ve Lionel Messi konuştu! Barcelona'da kalıyor mu?

'nın Arjantinli süper yıldızı , takımdaki son durumu değerlendirdi.

Messi, takımının inişli çıkışlı performansı ve kendisi hakkında saha dışında bitmeyen tartışmalar üzerine de açıklamalarda bulundu.

"O GÜNLER GEÇTİ"

33 yaşındaki süper yıldız açıklamasında; "Yaz aylarında yaşananlar benim için çok zordu ama artık o günler geçti. Durumu aştım. Barcelona kulüp olarak zor zamanlardan geçiyor ama ben savaşmaya devam edeceğim. Şimdi kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Lionel Messi, takımı Barcelona ile bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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