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Eibar- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var?

'da zirve yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Ligde 26 puanla 3. sırada bulunan , 15 puanlı Eibar'a konuk olacak. Zidane'ın öğrencileri haftayı kayıpsız geçerek, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Peki, Eibar-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var? İşte tüm detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 10:19
Eibar-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var?

'da zirve yarışı heyecanı sürerken, ligin iddialı takımlarından , Eibar deplasmanında sahaya çıkıyor. Eflatun-beyazlı ekip lider maç eksiği de bulunan 'in 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

EIBAR-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid'in Eibar'a konuk olacağı maç TSİ 23.00'te başlayacak ve kanalından canlı olarak yayınlanacak.

EIBAR-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Eibar: Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Bigas, Rodrigues; Inui, Exposito, Diop, Gil; Muto, Kike

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Junior

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