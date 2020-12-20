Eibar-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var?

İspanya La Liga'da zirve yarışı heyecanı sürerken, ligin iddialı takımlarından Real Madrid, Eibar deplasmanında sahaya çıkıyor. Eflatun-beyazlı ekip lider maç eksiği de bulunan Atletico Madrid'in 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.
EIBAR-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid'in Eibar'a konuk olacağı maç TSİ 23.00'te başlayacak ve Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
EIBAR-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Eibar: Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Bigas, Rodrigues; Inui, Exposito, Diop, Gil; Muto, Kike
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Junior