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'dan flaş sözleri! "O ısırır ben tekmelerim"

'in yıldız golcüsü , takıma yeni katılan ve ilk maçında Granada'ya karşı 2 gol 1 asist sergileyen ile ilgili, "O çok iyi bir oyuncu, birimiz tekmelerken diğeri ısırabilir" sözlerini kullandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:02 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:15
Diego Costa'dan flaş Luis Suarez sözleri! "O ısırır ben tekmelerim"

'nın 3. haftasında , Granada'yı 6-1 mağlup etti. Takımın flaş transferi ise 70. dakikada 'nın yerine oyuna girdi ve 2 gol 1 asistlik performansla göz doldurdu.

Mücadelenin ardından İspanyol golcü Diego Costa, Suarez ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşına espirili bir dille takılan Costa, 2014 Dünya Kupası'nda Uruguaylı yıldızın Chiellini'yi ısırdığı olayı hatırlatarak, "O çok iyi bir oyuncu, birimiz tekmelerken diğeri ısırabilir. Luis'e sahip olduğumuz için çok şanslıyız, o çok iyi bir futbolcu, birimiz tekmeliyor birimiz ısırıyor. Barça onun gitmesine nasıl izin verdi anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrılık iddialarıyla hakkında ise Diego Costa, "Kulüple ve hocayla konuştum ve gitmem gerektiğini düşünürlerse ayrılmaya hazır olduğumu söyledim" diyerek sözlerini noktaladı.

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