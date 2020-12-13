Barcelona Levante 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Lionel Messi...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Levante'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golünü 76. dakikada Lionel Messi attı.

Barcelona formasıyla 642. kez rakip ağları havalandıran Arjantinli Messi, bu zamana kadar Pele'ye (Santos'da 643 gol) ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etmeye çok yaklaştı. La Liga'da iki maç eksiği olan Barcelona, aldığı galibiyetle 17 puanla 8'inciliğe çıktı. Levante ise 11 puanla 18'inci sıraya geriledi.