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Levante (MAÇ SONUCU - ÖZET) ...

13. hafta maçında sahasında Levante'yi konuk etti. Mücadeleden galip ayrılan Katalanlar 3 puanın sahibi oldu. Barcelona'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 01:01
Barcelona Levante 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Lionel Messi...

1. Futbol Ligi'nin () 13. haftasında sahasında oynadığı maçta Levante'yi mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golünü 76. dakikada attı.

Barcelona formasıyla 642. kez rakip ağları havalandıran Arjantinli Messi, bu zamana kadar Pele'ye (Santos'da 643 gol) ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etmeye çok yaklaştı. La Liga'da iki maç eksiği olan Barcelona, aldığı galibiyetle 17 puanla 8'inciliğe çıktı. Levante ise 11 puanla 18'inci sıraya geriledi.

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