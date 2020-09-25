Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid Luis Suarez transferini resmen açıkladı!

transferini resmen açıkladı!

'da yeni 'ın göreve gelmesiyle birlikte gözden düşen 'in yeni takımı belli oldu. Uruguaylı yıldız, 6 milyon euro bonservis bedeliyle 'e oldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 18:10
Atletico Madrid Luis Suarez transferini resmen açıkladı!

'da kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan 'in yeni adresi resmen açıklandı. 'ın göreve gelişinin ardından gözden çıkarılan Uruguaylı yıldızın yeni adresi oldu.

İspanyol ekibi, 33 yaşındaki golcü için Barcelona ile 6 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Söz konusu ücret Suarez'in performans bonuslarıyla artabilecek.

ile yakınlığıyla bilenen Uruguaylı futbolcu, geride bıraktığı Barcelona kariyerinde 283 maçta 198 gol attı, 109 asist yaptı. Luis Suarez, Barcelona'da 4 , 1 Şampiyonlar Ligi ve 4 zaferi yaşadı.

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