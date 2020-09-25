Atletico Madrid Luis Suarez transferini resmen açıkladı!

Barcelona'da kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Luis Suarez'in yeni adresi resmen açıklandı. Teknik direktör Ronald Koeman'ın göreve gelişinin ardından gözden çıkarılan Uruguaylı yıldızın yeni adresi Atletico Madrid oldu.

İspanyol ekibi, 33 yaşındaki golcü için Barcelona ile 6 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Söz konusu ücret Suarez'in performans bonuslarıyla artabilecek.

Lionel Messi ile yakınlığıyla bilenen Uruguaylı futbolcu, geride bıraktığı Barcelona kariyerinde 283 maçta 198 gol attı, 109 asist yaptı. Luis Suarez, Barcelona'da 4 La Liga, 1 Şampiyonlar Ligi ve 4 Kral Kupası zaferi yaşadı.