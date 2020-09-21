Edinson Cavani Real Madrid'le görüşüyor

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerini doldurmak için çalışmalarına hız verirken, dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani'yi de gündemine almıştı.

Sarı-lacivertli takımın, Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

ATLETICO DA PEŞİNDE

PSG ile sözleşmesi biten yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak edilirken, Real Madrid'in Uruguaylı golcü için devreye girdiği öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid ekibi, Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid'in de takıma kazandırmak istediği tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başladı.

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun, geçtiğimiz günlerde kendisini Barcelona'ya önerdiği ancak Katalan ekibinin bu teklifi şimdilik geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Kariyerinde 556 maçta forma giyen Edinson Cavani, 341 gol ve 65 asist kaydetti.