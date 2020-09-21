Haberler İspanya La Liga Edinson Cavani Real Madrid'le görüşüyor

'le görüşüyor

Kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren 'ye, listesinde yer alan dünyaca ünlü yıldız 'den kötü haber geldi. Uruguaylı golcünün, İspanyol devi 'le görüşmelerine başladığı öne sürüldü. | Son dakika transfer haberleri...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 19:13
Edinson Cavani Real Madrid'le görüşüyor

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan , Kosovalı golcünün yerini doldurmak için çalışmalarına hız verirken, dünyaca ünlü yıldız 'yi de gündemine almıştı.

Sarı-lacivertli takımın, Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

ATLETICO DA PEŞİNDE
PSG ile sözleşmesi biten yıldız futbolcunun hangi takıma olacağı merak edilirken, 'in Uruguaylı golcü için devreye girdiği öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid ekibi, Fenerbahçe'nin yanı sıra 'in de takıma kazandırmak istediği tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başladı.

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun, geçtiğimiz günlerde kendisini 'ya önerdiği ancak Katalan ekibinin bu teklifi şimdilik geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Kariyerinde 556 maçta forma giyen Edinson Cavani, 341 gol ve 65 asist kaydetti.

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