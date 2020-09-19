Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Villarreal ile Eibar karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
VILLARREAL - EIBAR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal - Eibar maçı 19 Eylül Cumartesi 17:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
VILLARREAL - EIBAR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Villarreal: Asenjo, Pedraza, Torres, Albiol, Peña, Gómez, Parejo, Iborra, Chukwueze, Alcácer, Moreno
Eibar: Dmitrovic, Rodrigues, Bigas, Oliveira, Correa, Inui, Expósito, Álvarez, León, Enrich, García