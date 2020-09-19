Haberler İspanya La Liga Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde sahasında 'ı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 13:21
Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

VILLARREAL - EIBAR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal - Eibar maçı 19 Eylül Cumartesi 17:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

VILLARREAL - EIBAR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Asenjo, Pedraza, Torres, Albiol, Peña, Gómez, Parejo, Iborra, Chukwueze, Alcácer, Moreno

Eibar: Dmitrovic, Rodrigues, Bigas, Oliveira, Correa, Inui, Expósito, Álvarez, León, Enrich, García

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