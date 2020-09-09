Messi seneye geliyor
Barcelona’dan ayrılmak isteyen fakat 700 milyon euro’luk engeli aşamayan Messi, seneye M. City’de
Birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak gösterilen Lionel Messi, seneye prangalarından kurtulacak. 16 yıldır formasını giydiği Barcelona'dan 25 Ağustos'ta ayrılmak istediğini duyuran Arjantinli, 700 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyemediği için kalmıştı. Messi'nin ülkesine dönmek istemediği ve İngiltere'ye transfer olacağı öğrenildi. Guardiola ile yeni bir tarih yazmak istediğini kaydeden Messi, 30 Haziran 2021'de serbest kalacak. Öte yandan 33'lük yıldız, dün takımla idmana çıktı.
- 9.9.2020
- Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş
- Ne Kalinic ne Zahavi...Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!
- Fenerbahçe'nin sağına süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor
- Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri
- Golcü transferine Erol Bulut engeli! O ismi veto etti
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Messi seneye geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.