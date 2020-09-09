Messi seneye geliyor

Birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak gösterilen Lionel Messi, seneye prangalarından kurtulacak. 16 yıldır formasını giydiği Barcelona'dan 25 Ağustos'ta ayrılmak istediğini duyuran Arjantinli, 700 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyemediği için kalmıştı. Messi'nin ülkesine dönmek istemediği ve İngiltere'ye transfer olacağı öğrenildi. Guardiola ile yeni bir tarih yazmak istediğini kaydeden Messi, 30 Haziran 2021'de serbest kalacak. Öte yandan 33'lük yıldız, dün takımla idmana çıktı.