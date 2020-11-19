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'nın yıldızı Messi: Sorunun kaynağı olarak görülmekten bıktım

'dan ayrılma eşiğine gelen daha sonra ise Katalan ekibi ile yola devam etme kararı alan sonunda isyan etti. Arjantinli dünya yıldızı kulüpteki sorunlardan kendisinin sorumlu tutulmasına tepki gösterdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:29
Barcelona'nın yıldızı Messi: Sorunun kaynağı olarak görülmekten bıktım

yıldızı , kulüpteki sorunlarda ilk akla gelen isim olmasına tepki gösterdi.

Son olarak 'ın menajerinin, 33 yaşındaki yıldızı eleştiren sözleri Messi için bardağı taşıran son damla oldu.

"ARTIK BIKTIM"

Arjantinli on numara oyuncusu açıklamasında; "Kulüpte her zaman her sorunun kaynağı olarak görülmekten artık bıktım." dedi.

GRIEZMANN'IN MENAJERİNİN AÇIKLAMASI OLAY OLDU

Antoine Griezmann'ın menajeri Eric Olhats, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Griezmann, Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir yere geldi. O bir hükümdar ve Griezmann'ın gelmesini iyi karşılamadı. Oyuncum onunla bir sorunu olmadığını defalarca söyledi ama tersini hiç duymadım. Barça'da ya Messi'yle birliktesindir ya da onun karşısındasındır." dedi.

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