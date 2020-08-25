Granada Jorge Molina'yı kadrosuna kattı!
Dünyanın önde gelen liglerinden olan İspanya La Liga'nın köklü ekiplerinden Grana'da, Getafe ile yollarını ayıran Jorge Molina'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Granada, Getafe'den ayrılan tecrübeli forvet Jorge Molina'yı kadrosuna kattı.
Granada Kulübü, 38 yaşındaki İspanyol golcü futbolcu Molina ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Daha önce İspanya'da Alcoyano, Benidorm, Gandia, Poli Ejido, Elche ve Real Betis formaları giyen Molina, 2016'dan bu yana Getafe'de görev yapıyordu.
Molina, geçen sezon Getafe'de 42 maça çıkmış ve 7 gol atmıştı.
- 25.08.2020
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