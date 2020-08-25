Granada Jorge Molina'yı kadrosuna kattı! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Granada 'yı kadrosuna kattı!

Granada Jorge Molina'yı kadrosuna kattı!

Dünyanın önde gelen liglerinden olan İspanya 'nın köklü ekiplerinden Grana'da, Getafe ile yollarını ayıran 'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

() ekibi Granada, Getafe'den ayrılan tecrübeli forvet 'yı kadrosuna kattı.

Granada Kulübü, 38 yaşındaki İspanyol golcü futbolcu Molina ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce İspanya'da Alcoyano, Benidorm, Gandia, Poli Ejido, Elche ve formaları giyen Molina, 2016'dan bu yana Getafe'de görev yapıyordu.

Molina, geçen sezon Getafe'de 42 maça çıkmış ve 7 gol atmıştı.

  1. 25.08.2020
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