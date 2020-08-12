Valencia’da iki virüs vakası çıktı

İspanyol ekibi Valencia'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığı ve sağlık otoritelerine bilgi verildiği kaydedildi. Ülkede 370 bin 60 kişi koronavirüse yakalanırken, 28 bin 576 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.