Maxime Gonalons'un corona virüsü testi pozitif çıktı!
Roma'dan Granada'ya transfer olan Fransız orta saha oyuncusu Maxime Gonalons, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Geçtiğimiz sezonu Granada'da kiralık olarak geçiren ve İspanyol ekibi tarafından bonservisi Roma'dan alınan yıldız futbolcu Maxime Gonalons'dan kötü haber geldi. Fransız orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
31 yaşındaki futbolcu, "Evimde, takım arkadaşlarıma bir an önce katılabilmek için dinleniyorum" ifadelerini kullandı. Bir dönem Olmpique Lyon ve Roma formaları da giyen Gonalons, Granada ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
- 12.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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