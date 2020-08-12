Maxime Gonalons'un corona virüsü testi pozitif çıktı!

Geçtiğimiz sezonu Granada'da kiralık olarak geçiren ve İspanyol ekibi tarafından bonservisi Roma'dan alınan yıldız futbolcu Maxime Gonalons'dan kötü haber geldi. Fransız orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

31 yaşındaki futbolcu, "Evimde, takım arkadaşlarıma bir an önce katılabilmek için dinleniyorum" ifadelerini kullandı. Bir dönem Olmpique Lyon ve Roma formaları da giyen Gonalons, Granada ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.