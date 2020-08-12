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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Maxime Gonalons'un corona virüsü testi pozitif çıktı!

Maxime Gonalons'un corona virüsü testi pozitif çıktı!

'dan 'ya transfer olan Fransız orta saha oyuncusu Maxime Gonalons, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren ve İspanyol ekibi tarafından bonservisi 'dan alınan yıldız futbolcu Maxime Gonalons'dan kötü haber geldi. Fransız orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

31 yaşındaki futbolcu, "Evimde, takım arkadaşlarıma bir an önce katılabilmek için dinleniyorum" ifadelerini kullandı. Bir dönem Olmpique ve Roma formaları da giyen Gonalons, Granada ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

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  1. 12.08.2020
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