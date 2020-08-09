Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu! İşte transfer ücreti
Bonservisi Villarreal'de bulunan ve sezonu kiralık olarak Real Valladolid'de geçiren milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında bir başka La Liga ekibi Getafe'ye transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Real Valladolid'de kiralık olarak forma giymesinin ardından Villareal'e dönen Enes Ünal, kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı. Ajansspor'un haberine göre milli futbolcu, 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bir başka La Liga ekibi Getafe'nin yolunu tuttu.
Bursaspor altyapısından yetiştikten sonra 2015 yılında 4.4 milyon Euro karşılığında Manchester City'e, 2017'de ise 14 milyon Euro bedelle Villarreal'e transfer olan Enes Ünal, kariyerinde Genk, NAC Breda, Twente, Levante ve son olarak Real Valladolid formalarını terletmişti.
Geçtiğimiz sezon Valladolid ile 37 maçta görev alan golcü futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
- 10.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu! İşte transfer ücreti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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