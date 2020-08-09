Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu! İşte transfer ücreti - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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'ın yeni takımı belli oldu! İşte transfer ücreti

Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu! İşte transfer ücreti

Bonservisi Villarreal'de bulunan ve sezonu kiralık olarak Real Valladolid'de geçiren milli futbolcu , 9 milyon euro karşılığında bir başka La Liga ekibi Getafe'ye transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Real Valladolid'de kiralık olarak forma giymesinin ardından Villareal'e dönen , kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı. Ajansspor'un haberine göre milli futbolcu, 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bir başka La Liga ekibi Getafe'nin yolunu tuttu.

altyapısından yetiştikten sonra 2015 yılında 4.4 milyon Euro karşılığında Manchester City'e, 2017'de ise 14 milyon Euro bedelle Villarreal'e transfer olan Enes Ünal, kariyerinde Genk, NAC Breda, Twente, Levante ve son olarak Real Valladolid formalarını terletmişti.

Geçtiğimiz sezon Valladolid ile 37 maçta görev alan golcü futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Canlı yayında duyurdu! Enes Ünal Getafe'de

  1. 10.08.2020
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