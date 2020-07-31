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31 Temmuz 2020, Cuma
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'le anlaşan Pellegrini sözleşmesini feshedebilir

Real Betis'le anlaşan Pellegrini sözleşmesini feshedebilir

Bir süre önce 'nin de gündeminde gelen Şilili , İspanyol ekibi 'le sözleşme imzalamıştı. İspanyol basını tecrübeli teknik adamın sözleşmesini feshedebileceğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

arayışında olan 'nin de gündemine gelen ancak bir süre önce İspanyol ekibi 'le sözleşme imzalayan Şilili teknik direktör 'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

basınından Radio Nacional'de yer alan habere göre 'in adı açıklanmayan bir takımından yüklü miktarda sözleşme teklifi alan tecrübeli çalıştırıcı, bu öneriye oldukça sıcak bakıyor. Betis'in de Şilili teknik adamın sözleşmesini feshetme ihtimaline karşılık acil durum planı oluşturduğu ve takımdan ayrılması halinde yerine gelecek ilk adayın Jordi Cruyff olarak belirlendiği ifade edildi.

Manuel Pellegrini, 2016-2018 yılları arasında West Ham'ın başına geçmeden önce Çin ekibi Hebei China Fortune'yi çalıştırmıştı. 9 Temmuz'da Betis'in başına gelen Şilili antrenör, 2 haftalık aranın ardından görevi bırakmaya oldukça yakın.


  1. 31.07.2020
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