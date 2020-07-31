Real Betis'le anlaşan Pellegrini sözleşmesini feshedebilir
Bir süre önce Fenerbahçe'nin de gündeminde gelen Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini, İspanyol ekibi Real Betis'le sözleşme imzalamıştı. İspanyol basını tecrübeli teknik adamın sözleşmesini feshedebileceğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ancak bir süre önce İspanyol ekibi Real Betis'le sözleşme imzalayan Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanya basınından Radio Nacional'de yer alan habere göre Çin'in adı açıklanmayan bir takımından yüklü miktarda sözleşme teklifi alan tecrübeli çalıştırıcı, bu öneriye oldukça sıcak bakıyor. Betis'in de Şilili teknik adamın sözleşmesini feshetme ihtimaline karşılık acil durum planı oluşturduğu ve takımdan ayrılması halinde yerine gelecek ilk adayın Jordi Cruyff olarak belirlendiği ifade edildi.
Manuel Pellegrini, 2016-2018 yılları arasında West Ham'ın başına geçmeden önce Çin ekibi Hebei China Fortune'yi çalıştırmıştı. 9 Temmuz'da Betis'in başına gelen Şilili antrenör, 2 haftalık aranın ardından görevi bırakmaya oldukça yakın.
- 31.07.2020
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