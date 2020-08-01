Son dakika: Enes Ünal Getafe'ye transfer oluyor

Bonservisi Villareal'de bulunan ve geçtiğimiz sezon Real Valladolid'de kiralık forma giyen Enes Ünal'ın yeni takımı belli oluyor.

Aktarılan bilgilere göre milli golcümüz, La Liga ekibi Getafe'ye transfer olmaya çok yakın.

Öte yandan golcü futbolcunun resmi imzatı atmasının en meselesi olduğu ve transferde son rütuşların düzenlendiği kaydedildi.

Enes Ünal bu sezon toplamda 37 maça çıkarken 8 gol 2 asistle oynamıştı.