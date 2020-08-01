Son olarak Real Valladolid'de forma giyen A Milli Futbol Takımı'mızın golcüsü Enes Ünal, Getafe'ye transfer oluyor. Aktarılan bilgilere göre transfere ilişkin son görüşmeler gerçekleştiriliyor.
Bonservisi Villareal'de bulunan ve geçtiğimiz sezon Real Valladolid'de kiralık forma giyen Enes Ünal'ın yeni takımı belli oluyor.
Aktarılan bilgilere göre milli golcümüz, La Liga ekibi Getafe'ye transfer olmaya çok yakın.
Öte yandan golcü futbolcunun resmi imzatı atmasının en meselesi olduğu ve transferde son rütuşların düzenlendiği kaydedildi.
Enes Ünal bu sezon toplamda 37 maça çıkarken 8 gol 2 asistle oynamıştı.
- 01.08.2020
- Güncelleme: 01.08.2020 16:28
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Yorum
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Enes Ünal Getafe'ye transfer oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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