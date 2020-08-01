Son dakika: Enes Ünal Getafe'ye transfer oluyor - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Milli golcümüzün yeni adresi belli oluyor! La Liga...

Son dakika: 'ye oluyor

Son dakika: Enes Ünal Getafe'ye transfer oluyor

Son olarak Real Valladolid'de forma giyen A Milli Futbol Takımı'mızın golcüsü , 'ye oluyor. Aktarılan bilgilere göre transfere ilişkin son görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Bonservisi Villareal'de bulunan ve geçtiğimiz sezon Real Valladolid'de kiralık forma giyen 'ın yeni takımı belli oluyor.

Aktarılan bilgilere göre milli golcümüz, La Liga ekibi 'ye olmaya çok yakın.

Öte yandan golcü futbolcunun resmi imzatı atmasının en meselesi olduğu ve transferde son rütuşların düzenlendiği kaydedildi.

Enes Ünal bu sezon toplamda 37 maça çıkarken 8 gol 2 asistle oynamıştı.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 16:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Enes Ünal Getafe'ye transfer oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA