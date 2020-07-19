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19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Mallorca La Liga'ya veda etti!

2-2 | MAÇ SONUCU

Osasuna 2-2 Mallorca | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 38. haftasında , evinde 'yı ağırladı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

'nın Estadio El Sadar Stadyumu'nda 'yı konuk ettiği karşılaşma gol düellosuna sahne oldu. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip 21. dakikada Adrian'ın golüyle 1-0 öne geçti. 45. dakikada Mallorca'da Lumor Agbenyenu skoru 1-1'e getirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi. İkinci yarıda konuk ekip ataklarını sıklaştırırken Ante Budimir 65. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Maçı bırakmayan Osasuna yediği gole iyi bir reaksiyon verdi ve 68. dakikada Inigo Perez'in attığı golle skor 2-2'ye geldi.

Başka gol çıkmayan karşılaşma 2-2 eşitikle sona erdi ve iki takım puanları paylaştı. Bu sonuçla ev sahibi Osasuna'nın puanı 52 olurken, Mallorca'nın ise 33 puanı bulunuyor.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 01:04
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