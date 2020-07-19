İspanya La Liga'nın 38. haftasında Levante, evinde Getafe'yi ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 49'a yükseltti. İşte detaylar...
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Levante ile Getafe karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın tek golü 90+10. dakikada Coke'den geldi.
Bu skorla Levante puanını 49'a yükseltirken, Getafe 54 puanda kaldı. Getafe bu skorun ardından ligi 8. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elinin tersiyle itmiş oldu.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 01:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Levante 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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