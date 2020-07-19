Levante 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Levante ile Getafe karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın tek golü 90+10. dakikada Coke'den geldi.

Bu skorla Levante puanını 49'a yükseltirken, Getafe 54 puanda kaldı. Getafe bu skorun ardından ligi 8. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elinin tersiyle itmiş oldu.