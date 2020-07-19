Levante 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Levante 3 puanı tek golle aldı!

1-0 | MAÇ SONUCU

Levante 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU

'nın 38. haftasında , evinde 'yi ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 49'a yükseltti. İşte detaylar...

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın tek golü 90+10. dakikada Coke'den geldi.

Bu skorla Levante puanını 49'a yükseltirken, Getafe 54 puanda kaldı. Getafe bu skorun ardından ligi 8. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elinin tersiyle itmiş oldu.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 01:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Levante 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA